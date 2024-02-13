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Дрюк Павел Василиев

Место рождения

Остаповка, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Остаповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1851

Дочь: Дрюк Мелания Павлова

Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова

Остаповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1854

Сын: Дрюк Авраам Павлов

Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Даценко (Дрюк) Мария Павлова

Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова

Остаповка, Чернігівська область
Смерть
24.02.1901
Остаповка, Чернігівська область
умер в 72 года от крупознаго воспаления легких
Бракосочетание
04.06.1950

Жена: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова

Остаповка, Чернігівська область
обвенчались со свидетелями по жениху козак Феодот Петров Федоренко и козак Григорий Бориосв Даценк, по невесте крестьянин Яков Демянов Гордиенко и фейерверкер 3го класса Степан Семенов Телюк

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