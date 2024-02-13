Дрюк Павел Василиев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти24.02.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1851
Дочь: Дрюк Мелания Павлова
Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова
Рождение ребёнка
20.08.1854
Сын: Дрюк Авраам Павлов
Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Даценко (Дрюк) Мария Павлова
Мать ребёнка: Дрюк (Татаренко) Мелания Иванова
Смерть
24.02.1901
умер в 72 года от крупознаго воспаления легких
Бракосочетание
04.06.1950
обвенчались со свидетелями по жениху козак Феодот Петров Федоренко и козак Григорий Бориосв Даценк, по невесте крестьянин Яков Демянов Гордиенко и фейерверкер 3го класса Степан Семенов Телюк