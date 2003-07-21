Толстоброва (Лукашова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1942
Дата смерти21.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942
Отец: Лукашов Семён
Мать: Лукашова София
Рождение ребёнка
05.09.1963
Сын: Толстобров Андрей
Отец ребёнка: Толстобров Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстобров Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстобров Вячеслав
Смерть
21.07.2003
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника