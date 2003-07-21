Толстоброва (Лукашова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстоброва (Лукашова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1942

Дата смерти

21.07.2003

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942

Отец: Лукашов Семён

Мать: Лукашова София

Рождение ребёнка
05.09.1963

Сын: Толстобров Андрей

Отец ребёнка: Толстобров Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстобров Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстобров Вячеслав

Смерть
21.07.2003
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника
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