Жук (Войцековская) Анна Марфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук (Войцековская) Анна Марфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Белякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жук Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жук Иван

Смерть
Неизвестно
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