Битюцкий Григорий Анисимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Битюцкий Григорий Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Битюцкий Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюцкая Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюцкий Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюцкий Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Битюцкий Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Рождение ребёнка
08.06.1927

Сын: Битюцкий Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно

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