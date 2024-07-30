Битюцкий Григорий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Битюцкий Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Битюцкая Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битюцкий Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Битюцкий Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Битюцкий Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1927
Сын: Битюцкий Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Битюцкая Наталья Павловна
Смерть
Неизвестно