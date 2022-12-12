Ермолаев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977
Отец: Ермолаев Николай Сергеевич
Мать: Ермолаева Наталья
Рождение ребёнка
02.06.2001
Дочь: Ермолаева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Ермолаева Мария Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Светлана