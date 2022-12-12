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Ермолаев Александр Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

07.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977

Отец: Ермолаев Николай Сергеевич

Мать: Ермолаева Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.2001

Дочь: Ермолаева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
2017

Дочь: Ермолаева Мария Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Светлана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Светлана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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