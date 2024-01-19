Пирогов Ефим Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пирогова Гликерия Ефимовна
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Пирогова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
29.08.1810
Сын: Пирогов Симеон (Семен) Ефимович
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна
крестная - Пирогова Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно