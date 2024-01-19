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Пирогов Ефим Дмитриевич

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Пирогов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Пирогова Мария Осиповна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пирогов Филимон Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пирогова Гликерия Ефимовна

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Пирогова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
29.08.1810

Сын: Пирогов Симеон (Семен) Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
крестная - Пирогова Евдокия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пирогов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Пирогова Татьяна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Татьяна Осиповна

По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Смерть
Неизвестно
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