Борисов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.2002

Сын: Борисов Иван Александрович

Мать ребёнка: Борисова Лариса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Артем Александрович

Мать ребёнка: Борисова Лариса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Лариса Петровна

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