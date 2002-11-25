Борисов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.2002
Сын: Борисов Иван Александрович
Мать ребёнка: Борисова Лариса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Артем Александрович
Мать ребёнка: Борисова Лариса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Лариса Петровна