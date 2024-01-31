Яковлева (Широбокова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Широбокова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1872

Отец: Широбоков Иван Прокопьевич

Мать: Широбокова Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Вахрушева Екатерина Ипатовна

Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Вахрушева Екатерина Ипатовна

Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Яковлев Иван Ипатович

Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Яковлева Антонина Ипатовна

Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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