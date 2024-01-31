Яковлева (Широбокова) Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1872
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Вахрушева Екатерина Ипатовна
Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Вахрушева Екатерина Ипатовна
Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1911
Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Яковлева Антонина Ипатовна
Отец ребёнка: Яковлев Ипат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно