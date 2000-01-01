Лунин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунин Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1938

Дата смерти

16.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938

Отец: Лунин Александр Иванович

Мать: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Лунина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Лунина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1965

Сын: Лунин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лунина Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Надежда Михайловна

Смерть
16.02.1981
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