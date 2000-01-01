Лунин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1938
Дата смерти16.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938
Отец: Лунин Александр Иванович
Мать: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Лунина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Лунина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1965
Сын: Лунин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лунина Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1981