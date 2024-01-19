Дулимова (Полякова) Калерия Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1964
Сын: Дулимов Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Дулимов Валерий Андреевич
Dushanbe, Tadjikistan
Рождение ребёнка
20.09.1974
Дочь: Дулимова Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Дулимов Валерий Андреевич
Душанбе, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно