Дулимова (Полякова) Калерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулимова (Полякова) Калерия Васильевна

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

05.05.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1964

Сын: Дулимов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Дулимов Валерий Андреевич

Dushanbe, Tadjikistan
Рождение ребёнка
20.09.1974

Дочь: Дулимова Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Дулимов Валерий Андреевич

Душанбе, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулимов Валерий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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