Числова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Числов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Числов Илья Кузьмич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов Илья Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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