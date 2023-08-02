Числова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Числов Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Числов Илья Кузьмич
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Числов Илья Кузьмич
Смерть
Неизвестно