Косарев Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Косарев Карп

Мать: ?

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Смерть
Неизвестно
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