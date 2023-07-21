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Косарев Артём
Косарев Артём
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Косарев Карп
Около 1768 г.р.
Мать
?
Жена
Анисья
1806 г.р.
Дети
(Косарева) Василиса
1827 г.р.
(Косарева) Дарья
1831 г.р.
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец:
Косарев Карп
Мать:
?
Рождение ребёнка
1827
Дочь:
Василиса
Мать ребёнка:
Анисья
Рождение ребёнка
1831
Дочь:
Дарья
Мать ребёнка:
Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анисья
Смерть
Неизвестно
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