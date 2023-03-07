Обухов Федор (Фетка) Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Обухов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Сын: Обухов Михаил (Михей) Федоров
Мать ребёнка: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646