Обухов Федор (Фетка) Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Федор (Фетка) Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Обухов Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Обухов Тимофей (Тимошка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Обухов Михаил (Михей) Федоров

Мать ребёнка: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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