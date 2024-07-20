Бутрик Ульяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутрик Ульяна Романовна

Бутрик Ульяна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутрик Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Бутрик Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бутрик Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бутрик Стефан Иванович

Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.