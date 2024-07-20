Бутрик Ульяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Бутрик Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бутрик Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Бутрик Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно