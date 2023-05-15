Копачевский Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1935
Сын: Копачевский Альфред Яковлевич
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1938
Сын: Копачевский Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копачевский Вячеслав Яковлевич
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копачевский Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копачевская Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копачевский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Копачевская Ольга
Смерть
1990