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Копачевский Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1935

Сын: Копачевский Альфред Яковлевич

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Копачевский Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копачевский Вячеслав Яковлевич

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копачевский Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копачевская Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копачевский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Копачевская Ольга

Смерть
1990
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