Бриль Григорий Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Бриль Игнатий Васильев
Мать: Татиана Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева
Рождение ребёнка
16.12.1892
Сын: Бриль Иван Григорьев
Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева
Рождение ребёнка
24.02.1896
Дочь: Брыль Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева
Рождение ребёнка
22.07.1899
Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бриль Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно