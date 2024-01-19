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Бриль Григорий Игнатьев

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Бриль Игнатий Васильев

Мать: Татиана Прохорова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Бриль Никита Григорьев

Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
16.12.1892

Сын: Бриль Иван Григорьев

Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.02.1896

Дочь: Брыль Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.07.1899

Сын: Бриль Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Бриль Анна Алексеева

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бриль Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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