Гусев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Илья Александрович

Мать ребёнка: Тарасова Елена Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Елена Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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