Долиниа Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долиниа Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1972

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1972

Отец: Долинин Анатолий ВАсильевич

Мать: Долинина Тамара

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