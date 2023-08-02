(Золото) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золото) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Акрит Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Акрит Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкас Акрит Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкас Акрит Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
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