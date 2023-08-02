(Золото) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно