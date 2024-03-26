Белоглазова (Елфимова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова (Елфимова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринь Наталья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоглазов Николай

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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