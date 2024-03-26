Белоглазова (Елфимова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.196
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Развод
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринь Наталья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоглазов Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности