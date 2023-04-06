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Yuditsky Lev

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Место рождения

Перещепино, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Yuditsky Lazar (Leiser David-Isaak)

Мать: Yuditsky Sura Mihel

Перещепино, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
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