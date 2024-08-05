Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1905

Дата смерти

12.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905

Отец: Борисюк Нестер Григорьевич

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчук Петр Данилович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Лукьянчук Григорий Петрович

Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович

Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Лукьянчук) Серафима Петровна

Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович

Смерть
12.08.1989

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