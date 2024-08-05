Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1905
Дата смерти12.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905
Отец: Борисюк Нестер Григорьевич
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лукьянчук Григорий Петрович
Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Хомелева (Лукьянчук) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Лукьянчук) Серафима Петровна
Отец ребёнка: Лукьянчук Петр Данилович