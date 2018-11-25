Булдакова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулдакова Мария Васильевна

Булдакова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1940

Дата смерти

25.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1962

Сын: Булдаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Булдаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1968

Сын: Булдаков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Булдаков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1973

Сын: Булдаков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Булдаков Владимир Николаевич

Смерть
25.11.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close