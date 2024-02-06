Копицин Назар Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1847 ст.
Мать ребёнка: Копицина Ирина Филлиповна
д. Шаранино, Касимовская волость, Тумский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копицин Савелий Назарович
Мать ребёнка: Копицина Ирина Филлиповна
Смерть
Неизвестно