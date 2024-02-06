Копицин Назар Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копицин Назар Панфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1847 ст.

Сын: Копицин Фока Назарович

Мать ребёнка: Копицина Ирина Филлиповна

д. Шаранино, Касимовская волость, Тумский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копицин Савелий Назарович

Мать ребёнка: Копицина Ирина Филлиповна

Смерть
Неизвестно
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