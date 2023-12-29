Захаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: Ульянова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Смерть
Неизвестно
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