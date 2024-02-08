Крымова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крымов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Зотова Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
20.05.1898

Дочь: Баскакова Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Лацина Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

ст. Стодеревская Курский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Крымов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

ст. Стодеревская Курский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Крымов Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов(а) Не Выжившие Дети (Неизвестно)

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Глеб Гаврилович

Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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