Крымова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крымов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Зотова Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
20.05.1898
Дочь: Баскакова Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Лацина Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
ст. Стодеревская Курский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
ст. Стодеревская Курский р-н Ставропольский край
Рождение ребёнка
1913
Сын: Крымов Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крымов(а) Не Выжившие Дети (Неизвестно)
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Гаврил Кузьмич
Смерть
Неизвестно