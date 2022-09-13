Панюков Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюков Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.2003

Сын: Панюков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюкова Ольга Ивановна

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