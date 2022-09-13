Панюков Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1975
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.2003
Сын: Панюков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панюкова Ольга Ивановна