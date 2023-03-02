Кожемякин Степан Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Степан Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1916

Дата смерти

22.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1916

Отец: Кожемякин Никита Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1985
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