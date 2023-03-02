Кожемякин Степан Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1916
Дата смерти22.01.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1916
Отец: Кожемякин Никита Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1985