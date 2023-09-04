Майорова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 01.01.1874 и 12.12.1878
Дата смерти13.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.01.1874 и 12.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1916
Отец ребёнка: Майоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майоров Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Майоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Майоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Майоров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Майоров Григорий
Смерть
13.06.1976
Похороны
Неизвестно