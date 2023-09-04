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Майорова Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 01.01.1874 и 12.12.1878

Дата смерти

13.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.01.1874 и 12.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1916

Сын: Майоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Майоров Григорий

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майоров Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Майоров Григорий

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Майоров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Майоров Григорий

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Майоров Григорий

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.06.1976
Кременец, Тернопільська область
Похороны
Неизвестно
Кременец, Тернопільська область
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