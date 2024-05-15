Герус(Ова) Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заготовщик сена
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1896
Сын: Герус Михаил Константинович
Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)
Рождение ребёнка
14.04.1906
Дочь: Покатилова Ирина (Арина) Константиновна
Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Козинская Меланья Константиновна
Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Морозова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: несчастный случай на работе, упала на вилы