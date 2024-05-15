Герус(Ова) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герус(Ова) Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)

Работа или профессия
Неизвестно
заготовщик сена
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Герус Михаил Константинович

Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)

Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Покатилова Ирина (Арина) Константиновна

Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)

Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Козинская Меланья Константиновна

Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)

Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Морозова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Герусов Константин Егорович (Григорьевич)

Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Васильевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: несчастный случай на работе, упала на вилы

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