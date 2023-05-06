Тазеева-Равилова Рушания Якуповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1949
Рождение ребёнка
02.07.1968
Сын: Тазеев Альфред Мансурович
Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович
Рождение ребёнка
26.11.1973
Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович
Рождение ребёнка
08.03.1983
Дочь: Тазеева Рузина Мансуровна
Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович