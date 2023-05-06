Тазеева-Равилова Рушания Якуповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазеева-Равилова Рушания Якуповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1949

Отец: Равилов Якуп Равилович

Мать: Равилова-Фаесханова Хаерниса Фаесхановна

Рождение ребёнка
02.07.1968

Сын: Тазеев Альфред Мансурович

Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович

Рождение ребёнка
26.11.1973

Сын: Тазеев Ильдар Мансурович

Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович

Рождение ребёнка
08.03.1983

Дочь: Тазеева Рузина Мансуровна

Отец ребёнка: Тазеев Мансур Минналимович

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