Милов Виктор Владимирович
Место рожденияКовров, Россия
Дата рождения05.06.1952
Дата смерти21.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2011
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно