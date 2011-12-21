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Милов Виктор Владимирович

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Место рождения

Ковров, Россия

Дата рождения

05.06.1952

Дата смерти

21.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1952

Отец: Милов Владимир Васильевич

Мать: Милова (Безлихотнова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2011
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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