Кокурина Надежда Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокурина Надежда Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Кокурин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Лоскутова Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кокурин Игнатий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокурин Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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