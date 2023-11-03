Чалышев? Петр Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалышев? Петр Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1865

Жена: Чалышева Александра Петровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1868

Сын: Чалышев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1870

Сын: Валентин (Константин) Петров

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.05.1871

Сын: Чалышев Симеон Петрович

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1872

Сын: Чалышев? Илья Петров

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Чалышев Иван Петров

Мать ребёнка: Чалышева Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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