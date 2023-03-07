Леонов Федор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова- Федорова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константинова-Федорова Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросиния Герасимовна
Смерть
Неизвестно