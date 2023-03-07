Леонов Федор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Федор Леонтьевич

Леонов Федор Леонтьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова- Федорова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова-Федорова Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Иван Федорович

Мать ребёнка: Ефросиния Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close