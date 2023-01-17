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Бельских Федор Иванов

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Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Бельских Иван Никифоров

Мать: не указана

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Бельских Иван Федорович

Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бельских Матвей Федорович

Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бельских Алексей Федорович

Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бельских Андрей Федорович

Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельских Надежда Михайлова

Смерть
Неизвестно
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