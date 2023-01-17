Бельских Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Бельских Иван Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бельских Матвей Федорович
Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бельских Алексей Федорович
Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бельских Андрей Федорович
Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бельских Надежда Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно