Наппу Юрий Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу Юрий Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Около 1590 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Наппу Симо Матвеевич

Мать: Валпури

Смерть
Неизвестно
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