Казанцев Ювиналий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Ювиналий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Ново-Сидоровское кладбище Курган
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