Гаврила Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

1693 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларион Федоров

Мать: Анна Кирилова

Смерть
1797
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