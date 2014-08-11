Алюшин Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюшин Тимур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.2014

Отец: Алюшин Александр Игоревич

Мать: не указана

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