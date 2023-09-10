Тирол Фар III Кровавый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Фар III Кровавый

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

140

Пол

Мужской

Отец

115 г.р.

Мать

120 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
140

Отец: Тирол Фар II

Мать: Тирол Серка Королева Египта

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