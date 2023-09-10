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Тирол Фар III Кровавый
Тирол Фар III Кровавый
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
140
Пол
Мужской
Отец
Тирол Фар II
115 г.р.
Мать
Тирол Серка Королева Египта
120 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
140
Отец:
Тирол Фар II
Мать:
Тирол Серка Королева Египта
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