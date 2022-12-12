Завьялова (Майорова) Александра Ивановна
Место рожденияРязанская облать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Майоров Иван
Мать: не указана
Рязанская облать
Рождение ребёнка
02.12.1945
Дочь: Клубкова Галина Александровна
Отец ребёнка: Завьялов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завьялов Александр
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым