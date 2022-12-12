Завьялова (Майорова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Майорова) Александра Ивановна

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Место рождения

Рязанская облать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майоров Иван

Мать: не указана

Рязанская облать
Рождение ребёнка
02.12.1945

Дочь: Клубкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Завьялов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Александр

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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