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Викторов Василий Гаврилович

Место рождения

Брянск, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Викторов Гаврил

Мать: Наталья

Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Викторова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Стрельченя Валентина Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Стрельченя Валентина Адамовна

Смерть
Неизвестно
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