Викторов Василий Гаврилович
Место рожденияБрянск, Брянская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Викторов Гаврил
Мать: Наталья
Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Викторова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Стрельченя Валентина Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Стрельченя Валентина Адамовна
Смерть
Неизвестно