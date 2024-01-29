Малиенко Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиенко Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиенко Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Малиенко Лидия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиенко Олег Леонидович

Мать ребёнка: Малиенко Лидия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиенко Лидия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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