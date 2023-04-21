Бажин Родион Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1817 ст.
Отец: Бажин Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Варвара Родионова
Мать ребёнка: Бажина Акулина Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Бажин Ефим Родионов
Мать ребёнка: Бажина Акулина Гаврилова
Место жительства
1850 ст.
Малая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#80
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бажина Акулина Гаврилова
Смерть
Неизвестно