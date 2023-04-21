Бажин Родион Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажин Родион Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Бажин Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Варвара Родионова

Мать ребёнка: Бажина Акулина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Бажин Ефим Родионов

Мать ребёнка: Бажина Акулина Гаврилова

Место жительства
1850 ст.
Малая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#80
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажина Акулина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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