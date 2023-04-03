Юрчикова Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчикова Ксения Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1939

Сын: Юрчиков Владимир

Отец ребёнка: Юрчиков Михаил

Алма-Ата
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрига Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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