Юрчикова Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1939
Сын: Юрчиков Владимир
Отец ребёнка: Юрчиков Михаил
Алма-Ата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрига Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно