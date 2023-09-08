Белкин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Белкин Феоктист
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Полина
Смерть
1920