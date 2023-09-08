Белкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Белкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Старое Азарово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Белкин Феоктист

Мать ребёнка: не указана

Старое Азарово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Полина

Смерть
1920
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