Никишина (Кузнецова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина (Кузнецова) Нина Алексеевна

Место рождения

Пензенская область, Лунинский район, село Анучино

Дата рождения

14.08.1946

Дата смерти

19.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Лунинский район, село Анучино
Рождение ребёнка
09.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никишин Геннадий Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
19.01.2015
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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