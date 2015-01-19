Никишина (Кузнецова) Нина Алексеевна
Место рожденияПензенская область, Лунинский район, село Анучино
Дата рождения14.08.1946
Дата смерти19.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская область, Лунинский район, село Анучино
Рождение ребёнка
09.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никишин Геннадий Иванович
Смерть
19.01.2015