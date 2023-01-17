Образцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1810
Рождение ребёнка
1811
Сын: Образцев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Образцева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Работа или профессия
1816
Диакон Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Образцев Афиноген Алексеевич
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Образцева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Образцева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Образцев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна
Смерть
1831