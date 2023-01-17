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Образцев Алексей Иванович

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Место рождения

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Образцев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Образцева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Образцев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Диакон Николаевской Лумбовской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Образцев Афиноген Алексеевич

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Образцева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Образцева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Образцев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Образцева Мария Федоровна

Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1831
Лумба, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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