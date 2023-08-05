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Прыткова Инна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949

Отец: Прытков Александр

Мать: Прыткова Зинаида

Рождение ребёнка
13.07.1973

Сын: Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.03.1989

Сын: Черноусов Максим Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноусов Павел Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич

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