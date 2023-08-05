Прыткова Инна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1949
Отец: Прытков Александр
Мать: Прыткова Зинаида
Рождение ребёнка
13.07.1973
Сын: Шевченко Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1989
Сын: Черноусов Максим Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Шевченко Евгений Дмитриевич